Епанчинцев о капитане «Сибири»: «Еще не решили, команда или тренеры будут выбирать. В Широкове не сомневаемся»
Вадим Епанчинцев заявил, что «Сибирь» еще не выбрала капитана на следующий сезон.
– Определились ли с капитаном, им останется Сергей Широков?
– Не то чтобы определились. Мы понимаем важность каждого. Не сомневаемся в Сергее Сергеевиче.
Еще не решили, кто будет выбирать: команда или тренерский штаб. Информация будет чуть позже, – сказал главный тренер «Сибири» Вадим Епанчинцев.
Епанчинцев о составе «Сибири»: «Начнем сезон игроками, которые сейчас в обойме. За защитников будет отвечать Лещев, хорошо работавший в СКА»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Чемпионат»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости