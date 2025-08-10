Епанчинцев о капитане «Сибири»: «Еще не решили, команда или тренеры будут выбирать. В Широкове не сомневаемся»

Вадим Епанчинцев заявил, что «Сибирь» еще не выбрала капитана на следующий сезон.

– Определились ли с капитаном, им останется Сергей Широков?

– Не то чтобы определились. Мы понимаем важность каждого. Не сомневаемся в Сергее Сергеевиче.

Еще не решили, кто будет выбирать: команда или тренерский штаб. Информация будет чуть позже, – сказал главный тренер «Сибири » Вадим Епанчинцев .

