«Сибирь» подписала американского защитника Фэрранса. Он набрал 37 очков при «+26» в 53 матчах финской лиги
Американский защитник пополнил состав «Сибири».
25-летний Дэвид Фэрранс подписал соглашение на один сезон с новосибирским клубом.
В прошлом сезоне хоккеист выступал за «Коо-Коо» в чемпионате Финляндии и набрал 37 (2+35) очков при полезности «плюс 26» в 53 матчах регулярного чемпионата. В плей-офф он провел четыре игры и не отметился баллами за результативность.
В НХЛ Фэрранс сыграл два матча – за «Нэшвилл» в сезоне-2020/21.
В АХЛ в его активе 38 (4+34) очков в 98 матчах в общей сложности.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: телеграм-канал «Сибири»
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