Фетисов о гала-матче на Ovi Cup: «Настоящие преемники советской школы, было приятно играть. Овечкин сказал, что на финале Кубка Стэнли не было столько камер»
Вячеслав Фетисов оценил уровень игры в гала-матче на «Кубке Овечкина».
Двукратный олимпийский чемпион принял участие в матче звезд в рамках детского турнира, проходившего в Мытищах.
«Удивительный праздник, присутствовало пять поколений хоккеистов. Хоккейный турнир – это то, чтобы необходимо, чтобы понять нашу силу.
Пытался отдать Овечкину пас на гол в большинстве, но не получилось. Нужно еще потренироваться. Играть было приятно. Настоящие преемники советской школы!
Овечкин сказал, что на финале Кубка Стэнли не было столько камер, можете заявляться на рекорды», – сказал Вячеслав Фетисов.
Фетисов – Овечкину: «Ты бы не добился результата, если бы не поддержка семьи. Преемственность – одна из главных сил отечественного спорта»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости