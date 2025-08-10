Фетисов о гала-матче на Ovi Cup: «Настоящие преемники советской школы, было приятно играть. Овечкин сказал, что на финале Кубка Стэнли не было столько камер»

Вячеслав Фетисов оценил уровень игры в гала-матче на «Кубке Овечкина».

Двукратный олимпийский чемпион принял участие в матче звезд в рамках детского турнира, проходившего в Мытищах.

«Удивительный праздник, присутствовало пять поколений хоккеистов. Хоккейный турнир – это то, чтобы необходимо, чтобы понять нашу силу.

Пытался отдать Овечкину пас на гол в большинстве, но не получилось. Нужно еще потренироваться. Играть было приятно. Настоящие преемники советской школы!

Овечкин сказал, что на финале Кубка Стэнли не было столько камер, можете заявляться на рекорды», – сказал Вячеслав Фетисов .

Фетисов – Овечкину: «Ты бы не добился результата, если бы не поддержка семьи. Преемственность – одна из главных сил отечественного спорта»