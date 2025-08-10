Овечкин о том, какой момент хотел бы пережить вновь: «Когда был жив папа, когда выигрывали чемпионат мира и Кубок Стэнли»
Александр Овечкин ответил на вопрос о том, какой момент хотел бы пережить вновь.
– Какой момент из карьеры хотели бы пережить снова?
– Момент, когда был жив папа, выигрывали чемпионат мира и Кубок Стэнли. Рукопожатия и объятия.
– Какая сказка для вас была важной?
– Я рос в спортивной семье. У меня был баскетбол, хоккей, школа и двор, где мы гоняли в игры. Вот моя сказка.
– А «Колобок»?
– У меня была шайба и мяч, вот мой «Колобок».
– Назовите фильм об успехе…
– «Легенда номер 17», – сказал капитан «Вашингтона».
Новый праздник Овечкина: зарядил сына на покер и показал клюшку, которой побил рекорд
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Матч ТВ»
