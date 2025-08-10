Овечкин о том, какой момент хотел бы пережить вновь: «Когда был жив папа, когда выигрывали чемпионат мира и Кубок Стэнли»

Александр Овечкин ответил на вопрос о том, какой момент хотел бы пережить вновь.

– Какой момент из карьеры хотели бы пережить снова?

– Момент, когда был жив папа, выигрывали чемпионат мира и Кубок Стэнли . Рукопожатия и объятия.

– Какая сказка для вас была важной?

– Я рос в спортивной семье. У меня был баскетбол, хоккей, школа и двор, где мы гоняли в игры. Вот моя сказка.

– А «Колобок»?

– У меня была шайба и мяч, вот мой «Колобок».

– Назовите фильм об успехе…

– «Легенда номер 17», – сказал капитан «Вашингтона ».

Новый праздник Овечкина: зарядил сына на покер и показал клюшку, которой побил рекорд