Вячеслав Фетисов считает, что Александру Овечкину в карьере сильно помогла семья.

Вчера в Мытищах завершился детско‑юношеский турнир «Кубок Овечкина». Также на мероприятии проводился гала‑матч с участием звезд спорта.

«Здесь представлено пять поколений выдающихся хоккеистов. Преемственность – одна из главных сил отечественного спорта и хоккея в частности.

Александр , ты бы не добился результата, если бы не поддержка семьи», – сказал двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов .

