Фетисов – Овечкину: «Ты бы не добился результата, если бы не поддержка семьи. Преемственность – одна из главных сил отечественного спорта»
Вячеслав Фетисов считает, что Александру Овечкину в карьере сильно помогла семья.
Вчера в Мытищах завершился детско‑юношеский турнир «Кубок Овечкина». Также на мероприятии проводился гала‑матч с участием звезд спорта.
«Здесь представлено пять поколений выдающихся хоккеистов. Преемственность – одна из главных сил отечественного спорта и хоккея в частности.
Александр, ты бы не добился результата, если бы не поддержка семьи», – сказал двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
