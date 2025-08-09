Ротенберг заявил, что виделся с Доннаруммой недалеко от Москвы: «Видели его шрам? Это цена побед. Особенно к вратарям отношусь с уважением»
Роман Ротенберг рассказал о встрече с Джанлуиджи Доннаруммой.
Член совета директоров «Динамо» ранее опубликовал фотографию с голкипером «ПСЖ» и подписал ее: «Нужен вратарь? :)»
– Джанлуиджи Доннарумма в Москве?
– Рядом с Москвой.
– О чем общались?
– Общий разговор. Такие ребята, которые столько достигли, вызывают только уважение. Видели его шрам? Это цена побед. Такой же, как у [Терри] Савчука.
Я с большим уважением отношусь ко всем игрокам, но к вратарям особенно. Он один такой в команде, – сказал Роман Ротенберг.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Матч ТВ»
