Ротенберг заявил, что виделся с Доннаруммой недалеко от Москвы: «Видели его шрам? Это цена побед. Особенно к вратарям отношусь с уважением»

Роман Ротенберг рассказал о встрече с Джанлуиджи Доннаруммой.

Член совета директоров «Динамо » ранее опубликовал фотографию с голкипером «ПСЖ » и подписал ее: «Нужен вратарь? :)»

– Джанлуиджи Доннарумма в Москве?

– Рядом с Москвой.

– О чем общались?

– Общий разговор. Такие ребята, которые столько достигли, вызывают только уважение. Видели его шрам? Это цена побед. Такой же, как у [Терри] Савчука.

Я с большим уважением отношусь ко всем игрокам, но к вратарям особенно. Он один такой в команде, – сказал Роман Ротенберг .