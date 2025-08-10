  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Ротенберг о Комтуа, которого ранее причислил к «спортивным петухам»: «Очень сильный игрок, прошел систему сборной Канады»


Ротенберг о Комтуа, которого ранее причислил к «спортивным петухам»: «Очень сильный игрок, прошел систему сборной Канады»

Роман Ротенберг дал высокую оценку форварду «Динамо» Максиму Комтуа.

В межсезонье канадский форвард продлил контракт с бело-голубыми, а экс-тренер СКА вошел в совет директоров московского клуба.

По ходу прошлого плей-офф, в котором клуб из Санкт-Петербурга уступил «Динамо» в первом раунде (2-4), Ротенберг причислил Комтуа к «спортивным петухам»

– Комтуа вернулся в «Динамо»…

– Он, по‑моему, никуда не уезжал.

– Но мог уехать… Ваш любимый игрок. 

– Комтуа играл у Галлана на чемпионате мира. Он прошел систему сборной Канады, это очень сильный игрок, – сообщил Роман Ротенберг

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Матч ТВ»
logoМаксим Комтуа
logoМатч ТВ
logoДинамо Москва
logoКубок Гагарина
logoРоман Ротенберг
logoСКА
logoКХЛ
logoЧМ по хоккею
logoЖерар Галлан
logoСборная Канады по хоккею с шайбой
