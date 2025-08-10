Ротенберг о Комтуа, которого ранее причислил к «спортивным петухам»: «Очень сильный игрок, прошел систему сборной Канады»
Роман Ротенберг дал высокую оценку форварду «Динамо» Максиму Комтуа.
В межсезонье канадский форвард продлил контракт с бело-голубыми, а экс-тренер СКА вошел в совет директоров московского клуба.
По ходу прошлого плей-офф, в котором клуб из Санкт-Петербурга уступил «Динамо» в первом раунде (2-4), Ротенберг причислил Комтуа к «спортивным петухам».
– Комтуа вернулся в «Динамо»…
– Он, по‑моему, никуда не уезжал.
– Но мог уехать… Ваш любимый игрок.
– Комтуа играл у Галлана на чемпионате мира. Он прошел систему сборной Канады, это очень сильный игрок, – сообщил Роман Ротенберг.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Матч ТВ»
