Ротенберг поздравил с днем физкультурника: «Пусть спорт будет в жизни каждого. Россия сильна, когда сильны ее люди! Вместе победим!»

Роман Ротенберг поздравил россиян с Днем физкультурника.

«С Днем физкультурника! Поздравляю всех, кто посвятил свою жизнь спорту, движению и здоровому образу жизни!

Физкультура – это не только про мышцы и рекорды, это про дисциплину, командный дух и умение побеждать трудности.

Для нас, в хоккее, эти качества – основа всего. Именно на них мы строим систему подготовки от детских команд до национальной сборной.

Пусть спорт будет в жизни каждого – будь то ледовая арена, беговая дорожка или утренняя зарядка. Россия сильна, когда сильны ее люди! Вместе победим!» – написал первый вице-президент ФХР и член совета директоров «Динамо » в телеграм-канале.