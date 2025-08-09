Ротенберг поздравил с днем физкультурника: «Пусть спорт будет в жизни каждого. Россия сильна, когда сильны ее люди! Вместе победим!»
Роман Ротенберг поздравил россиян с Днем физкультурника.
«С Днем физкультурника! Поздравляю всех, кто посвятил свою жизнь спорту, движению и здоровому образу жизни!
Физкультура – это не только про мышцы и рекорды, это про дисциплину, командный дух и умение побеждать трудности.
Для нас, в хоккее, эти качества – основа всего. Именно на них мы строим систему подготовки от детских команд до национальной сборной.
Пусть спорт будет в жизни каждого – будь то ледовая арена, беговая дорожка или утренняя зарядка. Россия сильна, когда сильны ее люди! Вместе победим!» – написал первый вице-президент ФХР и член совета директоров «Динамо» в телеграм-канале.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: телеграм-канал Романа Ротенберга
