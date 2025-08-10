Фетисов о сокращении числа клубов КХЛ до 22: «Не стал бы драматизировать эту ситуацию. Наверное, изначально нужно было оставлять команды, имеющие аудиторию и региональное развитие»

Вячеслав Фетисов высказался о сокращении числа участников Фонбет Чемпионата КХЛ.

В межсезонье «Витязь » был исключен из числа участников лиги. В сезоне-2025/26 выступит 22 команды – повторение антирекорда КХЛ .

– Влияет ли на репутацию отечественного хоккея снижение количества клубов в КХЛ?

– Никак не влияет. Наверное, изначально нужно было оставлять команды, имеющие аудиторию, болельщиков, региональное развитие. И в этом смысле нужно было их поддерживать, давать шанс.

Ярким примером служит Новокузнецк. Сейчас экономическая ситуация в этом регионе очень плохая, но, тем не менее, хоккей там любят. Это один из тех регионов, который стоял у истоков развития отечественного хоккея.

Я думаю, рано или поздно закончатся все периоды апробации. Для этого все есть. Руководство лиги – люди профессиональные, так что я бы не стал драматизировать эту ситуацию, – сказал двукратный олимпийский чемпион.