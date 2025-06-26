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Максим Рыбин: «Витязь» жалко, но раз так произошло, нужно заводить в КХЛ новые клубы. Есть АКМ, «Кузня», «Югра»

Максим Рыбин высказался о снятии «Витязя» с нового сезона КХЛ.

Ранее стало известно, что клуб не сыграет в Фонбет Чемпионате КХЛ в сезоне-2025/26.

«Если нет финансов, клуб закрывается. Можно ли назвать это потерей для КХЛ? «Витязь» никогда не проходил во второй раунд, команда выходила в плей-офф, боролась в первом раунде и выбывала. В целом «Витязь» жалко, но раз так произошло, нужно заводить в КХЛ новые клубы.

Есть клуб АКМ, который мог бы играть на освободившейся арене в Балашихе. Есть «Металлург» (Новокузнецк), «Югра» – это готовые клубы, которые уже играли в КХЛ, а сейчас способны пополнить лигу.

Другое дело, нужно ли им это с финансовой точки зрения. Все зависит от финансов, если они есть – команда в топе, нет – вне», – сказал бывший нападающий сборной России Максим Рыбин.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
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