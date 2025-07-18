Сетдиков о снятии «Витязя»: «Ничего страшного. АКМ хотел зайти в КХЛ, новокузнецкий «Металлург» хочет вернуться, «Югра» – нужно просто найти спонсоров. Потеря команды плоха тем, что меньше игр»
Никита Сетдиков не видит большой проблемы в снятии «Витязя».
«Никто точно не знает, что произошло в «Витязе». Почему ушло финансирование – не знаю, это тяжело комментировать. Но потеря команды для лиги всегда плоха, из-за этого будет меньше игр.
Я думаю, что ничего в этом страшного нет. Нужно просто искать новый клуб.
И АКМ хотел зайти в КХЛ. Я так понимаю, у них есть какие-то согласованные вопросы. Тот же новокузнецкий «Металлург» хочет вернуться или «Югра» – нужно просто найти спонсоров, которые готовы давать деньги. Только в этом заключается вся история», – сказал бывший форвард «Салавата Юлаева».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Legalbet
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