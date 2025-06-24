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  • Фетисов о снятии «Витязя»: «Механизм поддержки клубов не отлажен. Я бы вернул «Металлург» из Новокузнецка в лигу. Там промышленный край, любят хоккей»
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Фетисов о снятии «Витязя»: «Механизм поддержки клубов не отлажен. Я бы вернул «Металлург» из Новокузнецка в лигу. Там промышленный край, любят хоккей»

Вячеслав Фетисов отреагировал на снятие «Витязя» с КХЛ.

«Всегда неприятно, когда случаются потери. Механизм поддержки клубов не отлажен. Но жизнь продолжается. Не думаю, что у КХЛ возникнут проблемы.

А что даст перевод «Лады» в другую конференцию? Я бы вернул «Металлург» из Новокузнецка в лигу. Там промышленный край, любят хоккей. Но решение принимает лига – пусть они думают», – сказал двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Спорт-Экспресс»
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