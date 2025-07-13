Шарипзянов о «Витязе»: «Исключение плохо влияет на имидж КХЛ. Жалко терять такую команду с историей. Из ВХЛ было бы интересно сыграть с «Югрой», «Металлургом», «Нефтяником»
Дамир Шарипзянов оценил влияние выхода «Витязя» из КХЛ на образ турнира.
– Естественно, исключение «Витязя» из КХЛ плохо влияет на имидж лиги. Нам обидно, что мы не поедем в Балашиху в этом году. Жалко терять такую команду с историей.
Может быть, они чего-то сверхъестественного не выиграли, но все равно против них было тяжело и интересно выходить на лед. Надеюсь, «Витязь» вернется в следующем или через один сезон.
– Какую команду ВХЛ вы бы хотели видеть в КХЛ?
– Не слежу пристально, но, думаю, как минимум было интересно сыграть с «Югрой», новокузнецким «Металлургом», «Нефтяником». С теми, кто идет высоко в турнирной таблице, было бы интересно, – сказал защитник «Авангарда».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Legalbet
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