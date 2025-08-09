Сычев об Овечкине и Ovi Cup: «Остается радоваться, что мы современники Александра. Огромнейшее событие для нашей страны, эмоции переполняют»
Дмитрий Сычев оценил участие в гала-матче «Кубка Овечкина».
Бывший игрок сборной России по футболу принял участие в хоккейном матче звезд в рамках детского турнира, проходящего в Мытищах.
«Эмоции переполняют. Прикоснуться к эпохе, такому величайшему событию для всей нашей страны, для самого Александра. Внутренний ребенок радуется! Для нашей страны огромнейшее событие.
Спасибо Александру. Остается радоваться, что мы его современники», – сказал Дмитрий Сычев.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
