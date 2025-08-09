Виталий Давыдов: «Мы свысока относимся к российским тренерам – Никитина так и не пригласили на чемпионский парад. Трудно понять политику «Локомотива»

Виталий Давыдов заявил, что в КХЛ свысока относятся к российским тренерам.

– Ну хорошо, поверили вы в канадских главных тренеров, считаете их сильнейшими. Так тогда для обмена опытом и для воспитания собственных кадров поставьте к ним российских, в идеале – омских помощников! Молодых и перспективных, во имя будущего клуба.

В этом случае я еще смогу понять назначение того же Буше – или Галлана в китайский клуб. Но когда они везут из Канады целые бригады ассистентов – это бессмыслица. И унижение нашей школы – и тренерской, и вообще хоккейной.

Самое интересное, что к своим тренерам мы по-прежнему относимся свысока.

– Примеры?

– Сколько угодно. Самый свежий – Никитин и его помощники по «Локомотиву», которых так и не пригласили на чемпионский парад и не отметили наградами. Вот здесь мне трудно понять политику руководителей «Локомотива».

Впрочем в Ярославле мы хотя бы видим результат – и большое внимание к своей молодежи. А вот в Омске с иностранцами просто слетели с катушек, все их капризы – за наш счет.

Не удивлюсь, если у спонсоров клуба уже начали возникать вопросы, – сказал трехкратный олимпийский чемпион Виталий Давыдов .

