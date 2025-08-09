  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Давыдов об «Авангарде»: «Мы сами себя унижаем, когда балуем североамериканских тренеров. В Омске капризы Буше вышли на новый уровень – он трудоустроил чуть ли не всех друзей»
20

Давыдов об «Авангарде»: «Мы сами себя унижаем, когда балуем североамериканских тренеров. В Омске капризы Буше вышли на новый уровень – он трудоустроил чуть ли не всех друзей»

Виталий Давыдов раскритиковал «Авангард» за низкопоклонство перед Ги Буше.

– Мы очень часто сами себя унижаем, когда идем на поводу у североамериканских тренеров, балуем их и позволяем им хозяйничать в нашем хоккее. Стоит ли удивляться, что они так легко на черное говорят белое.

Тут самый свежий пример – Омск. Понимаю, почему нас дурит Торчетти, который ищет работу. Но не понимаю, когда то же самое делает Омск. 

– Виталий Семенович, поясните.

– Я не первый год и не первое десятилетие в хоккее. Вижу, что канадскому тренеру «Авангарда» Буше позволяют делать все, что ему угодно.

Сначала меняют половину команды, потом убирают своего воспитанника Ткачева. Теперь канадские капризы вышли на новый уровень – канадский штаб теперь не только в «Авангарде», но и в дочерней команде ВХЛ «Омские Крылья».

Если правильно понимаю, Буше уже трудоустроил в Омске чуть ли не всех своих североамериканских друзей. Судя по прессе, на отличные деньги. Понимаю, зачем это делает сам тренер. Не понимаю, почему у него на поводу идет омское руководство. Загадка! – сказал трехкратный олимпийский чемпион. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Russia-Hockey.ru
logoГи Буше
logoВХЛ
logoОмские Крылья
Луи Робитайл
logoДжон Торчетти
logoВиталий Давыдов
logoАвангард
logoКХЛ
logoВладимир Ткачев 1995
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Шевченко о фарме «Авангарда»: «Луи Робитайл заставляет персонал учить английский. Может ли так вести себя российский тренер в АХЛ?»
398 августа, 12:26
Зарплата тренера фарма «Авангарда» Луи Робитайла – 36 млн рублей в год, его помощника Энтони – 12 млн (Алексей Шевченко)
228 августа, 07:40
Генменеджер «Авангарда»: «Ги Буше и Луи Робитайл учат русский язык, занимаются с репетитором. Они хотят давать установку команде на русском»
928 июля, 16:28
Сопин о том, что состав «Авангарда» выстроен под Буше: «Назовите хоть одну команду, которая строится не под тренера. Почему-то все определили, что осенью Ги должны уволить»
728 июля, 07:30
Кожевников о том, что Буше диктует условия в «Авангарде»: «Читайте Достоевского: «Русский либерал – лакей, только и смотрит, кому сапоги вычистить». В Омске «чистят», увы, не первый год»
4328 июля, 05:55
Главные новости
Кубок Минска. «Адмирал» играет с «Ладой»
29 минут назадLive
Фетисов о потолке зарплат в РПЛ: «В КХЛ он заработал. Видим результаты, клубы-олигархи вылетают на ранних стадиях плей-офф»
734 минуты назад
Агент Юдина: «Надеялись, что он будет играть за «Салават», но из-за финансовых трудностей Уфы контракт был расторгнут. Мы в переговорах с клубами, все должно разрешиться в ближайшие дни»
244 минуты назад
Роман Ротенберг: «Хоккей – спорт номер один в России для меня. В нем сочетаются все нужные для мужчины качества. Но я люблю и футбол, баскетбол»
3255 минут назад
Сергей Самсонов: «Кузнецов – креативный игрок, может сделать что-то из ничего. Он сможет показать свое мастерство в НХЛ, если представится возможность»
3сегодня, 09:44
Зюзин о «Салавате»: «Хмелевски – мотор клуба, но даже Гретцки меняли в свое время. По Ливо были интересные варианты в июне, сейчас вакансий крайних форвардов мало, бюджеты сформированы»
2сегодня, 09:19
Депутат Журова: «Овечкин до 50 лет сможет играть, если захочет. Невероятная генетика. Допускаю, что он может стать тренером – у него потрясающий опыт»
7сегодня, 08:59
Агент Карпухина: «Ларионов не видит его в составе СКА. Илья готовится к сезону по индивидуальной программе, пока не подпишет контракт с новой командой»
3сегодня, 08:23
Овечкин посетит матч звезд Дацюка в Екатеринбурге: «Обязательно прилечу к Паше, не могу пропустить этот день»
3сегодня, 08:14
Дегтярев об ужесточении лимита в РПЛ: «Говорят, что наши футболисты потребуют больше денег. Что вы несете? Потолок зарплат – в КХЛ он есть. Если бюджет не ограничен – пожалуйста»
128сегодня, 07:45
Ко всем новостям
Последние новости
Каменский о возможном введении потолка зарплат в РПЛ: «Команды уравниваются, нет олигархов. Чем больше наших ребят будет играть, тем больше российских звезд появится, как это происходит в хоккее»
212 минут назад
Александр Кадейкин: «В раздевалке «Трактора» хорошая атмосфера. Видно, что ребята отдохнули, набрались эмоций. Сегодня впервые вышли на лед, нам сразу дали понять, что легко не будет»
22 минуты назад
Барак о закрытии «Витязя»: «Расстроился, ведь я начал свою карьеру в КХЛ в этом клубе. Могу сказать только хорошее об организации»
сегодня, 09:57
Агент Михеева про слухи о проблемах с сердцем: «Ничего не известно еще, он просто проходит УМО. Не понимаю, зачем об этом так писать, только родителей взбудоражили и все»
сегодня, 09:30
Майк Джонсон об игре Брэди Ткачака на Турнире четырех наций: «Он был Капитаном Америкой. Он был невероятен. Это свидетельство того, как он может влиять на успех команды»
сегодня, 08:49
Барак о Магнитогорске: «Это не совсем то, к чему я привык. Конечно, город отличается от Москвы. Но ребята мне уже показали классные рестораны»
6сегодня, 07:57
«Лада» показала форму для предсезонных матчей. Она посвящена предстоящему 50-летию клуба
сегодня, 06:55Фото
Глава Самарской области о ЦСК ВВС: «Наша задача – развивать клуб и систему хоккея в регионе. Мы наметили большие планы вместе с нашими надежными партнерами»
1сегодня, 06:40
«Сибирь» назначила Ираклия Наскидашвили тренером по функциональной подготовке. Мастер спорта по греко-римской борьбе работал в академии «Авангарда»
сегодня, 06:27
Форвард «Калгари» Клапка о Пастрняке: «В Чехии он подобен богу. Настоящая суперзвезда. Все молодые хоккеисты хотят быть похожими на него»
2сегодня, 05:10