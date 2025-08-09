Давыдов об «Авангарде»: «Мы сами себя унижаем, когда балуем североамериканских тренеров. В Омске капризы Буше вышли на новый уровень – он трудоустроил чуть ли не всех друзей»

Виталий Давыдов раскритиковал «Авангард» за низкопоклонство перед Ги Буше.

– Мы очень часто сами себя унижаем, когда идем на поводу у североамериканских тренеров, балуем их и позволяем им хозяйничать в нашем хоккее. Стоит ли удивляться, что они так легко на черное говорят белое .

Тут самый свежий пример – Омск. Понимаю, почему нас дурит Торчетти , который ищет работу. Но не понимаю, когда то же самое делает Омск.

– Виталий Семенович, поясните.

– Я не первый год и не первое десятилетие в хоккее. Вижу, что канадскому тренеру «Авангарда » Буше позволяют делать все, что ему угодно.

Сначала меняют половину команды, потом убирают своего воспитанника Ткачева. Теперь канадские капризы вышли на новый уровень – канадский штаб теперь не только в «Авангарде», но и в дочерней команде ВХЛ «Омские Крылья».

Если правильно понимаю, Буше уже трудоустроил в Омске чуть ли не всех своих североамериканских друзей. Судя по прессе, на отличные деньги . Понимаю, зачем это делает сам тренер. Не понимаю, почему у него на поводу идет омское руководство. Загадка! – сказал трехкратный олимпийский чемпион.