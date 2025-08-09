Давыдов о словах Торчетти про атакующий хоккей в ЦСКА в 2013-м: «Некоторые североамериканцы на черное говорят белое, сами себя хвалят. Наши тренеры скромнее. И квалификация у них выше»

Виталий Давыдов высказался о словах Джона Торчетти про атакующий хоккей в ЦСКА.

– Виталий Семенович, что отметили для себя на этой неделе?

– Из последнего – интервью канадского тренера Торчетти, который лет десять назад провалился в ЦСКА (американец работал в клубе в сезоне-2013/14 – Спортс). Прочитал много забавного. Оказывается, этот тренер ставил ЦСКА атакующий хоккей . А теперь его чуть ли не назначили в КХЛ – то ли в Казахстан, то ли в Китай.

Вообще это свойство некоторых североамериканцев – на черное говорят белое, сами себя хвалят. Наши тренеры намного скромнее. И квалификация у них выше.

– Не согласны с тем, что Торчетти ставил атакующий хоккей?

– По-моему при нем ЦСКА как раз мало забивал, много играл от обороны. Вот сейчас вернулся к армейцам штаб Игоря Никитина , вот там совсем другой уровень тренерской работы.

Тот же Курьянов , отвечающий в нем за атаку, способен поставить куда более атакующий хоккей, чем Торчетти. Не говоря о нашем динамовце Юшкевиче, у которого оборона работает как часы, – сказал трехкратный олимпийский чемпион.