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  • Давыдов о Ткачеве: «Игровичок, действует на чистых шайбах, не лезет в толкотню, он силен в другом. Мальцева обвиняли в уклонении от борьбы, но ему она только мешала»
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Давыдов о Ткачеве: «Игровичок, действует на чистых шайбах, не лезет в толкотню, он силен в другом. Мальцева обвиняли в уклонении от борьбы, но ему она только мешала»

Виталий Давыдов сравнил Владимира Ткачева с Александром Мальцевым.

«Авангард» ранее сообщил о расторжении контракта с нападающим.

Также сообщалось, что главный тренер команды Ги Буше поставил клубу условие – либо он, либо Ткачев.

– Ваше мнение о Ткачеве? Можно ли его сравнить с Гусевым?

– Нет, сравнивать не готов, Гусев – это явление в нашем хоккее, большой мастер. На один уровень с ним в нынешней КХЛ ставлю только Вадима Шипачева, такого же умного игрока, который читает игру с закрытыми глазами и делает умными не только своих партнеров, но и шайбы.

До сих пор жалею, что мы не смогли удержать Шипачева. С учетом общего уровня КХЛ, который был подтвержден недавним матчем года, связка Гусев – Шипачев была бы идеальной и делала бы погоду.

Но вернусь к Ткачеву. Мне тоже нравится этот нападающий. Игровичок, со светлой головой. Да, больше играет на чистых шайбах, не лезет в толкотню.

В советском хоккее в уклонении от силовой борьбы иногда обвиняли Александра Мальцева. Но Мальцеву эта борьба вообще была не нужна, она ему только мешала реализовать свои лучшие качества и оставлять соперников в дураках за счет светлой головы, техники и катания.

Не сравниваю Ткачева с великим Мальцевым. Но воспитаннику омского хоккея тоже незачем лезть в толкотню, он силен в других ситуациях, – сказал трехкратный олимпийский чемпион Виталий Давыдов.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Russia-Hockey.ru
logoДинамо Москва
logoДинамо Минск
logoАлександр Мальцев
logoВадим Шипачев
logoАвангард
logoНикита Гусев
logoКХЛ
logoВиталий Давыдов
logoВладимир Ткачев 1995
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