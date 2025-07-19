Давыдов о Ткачеве: «Игровичок, действует на чистых шайбах, не лезет в толкотню, он силен в другом. Мальцева обвиняли в уклонении от борьбы, но ему она только мешала»

Виталий Давыдов сравнил Владимира Ткачева с Александром Мальцевым.

«Авангард » ранее сообщил о расторжении контракта с нападающим.

Также сообщалось , что главный тренер команды Ги Буше поставил клубу условие – либо он, либо Ткачев .

– Ваше мнение о Ткачеве? Можно ли его сравнить с Гусевым?

– Нет, сравнивать не готов, Гусев – это явление в нашем хоккее, большой мастер. На один уровень с ним в нынешней КХЛ ставлю только Вадима Шипачева , такого же умного игрока, который читает игру с закрытыми глазами и делает умными не только своих партнеров, но и шайбы.

До сих пор жалею, что мы не смогли удержать Шипачева. С учетом общего уровня КХЛ, который был подтвержден недавним матчем года, связка Гусев – Шипачев была бы идеальной и делала бы погоду.

Но вернусь к Ткачеву. Мне тоже нравится этот нападающий. Игровичок, со светлой головой. Да, больше играет на чистых шайбах, не лезет в толкотню.

В советском хоккее в уклонении от силовой борьбы иногда обвиняли Александра Мальцева. Но Мальцеву эта борьба вообще была не нужна, она ему только мешала реализовать свои лучшие качества и оставлять соперников в дураках за счет светлой головы, техники и катания.

Не сравниваю Ткачева с великим Мальцевым. Но воспитаннику омского хоккея тоже незачем лезть в толкотню, он силен в других ситуациях, – сказал трехкратный олимпийский чемпион Виталий Давыдов.