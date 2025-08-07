«Шанхай Дрэгонс» зарегистрирует контракты с игроками в ближайшее время. В клуб придут около 20 новых хоккеистов («Матч ТВ»)

«Шанхай Дрэгонс» зарегистрирует соглашения с хоккеистами в ближайшее время.

Об этом сообщает «Матч ТВ ». Ранее стало известно о ребрендинге «Куньлуня » – в сезоне-2025/26 команда будет называться «Шанхайские Драконы» (Shanghai Dragons).

«Пресс‑служба команды, которая официально сменила название на «Шанхай Дрэгонс», в ближайшее время объявит о подписании контрактов с хоккеистами, многие из которых прошлый сезон провели в других клубах КХЛ.

Ранее у клуба были проблемы с регистрацией трудовых соглашений из‑за смены локации организации, хотя принципиальные договоренности с игроками уже были достигнуты и хоккеисты получили от тренерского штаба задачу самостоятельно приводить себя в форму перед стартом предсезонной подготовки.

Но теперь компания, осуществляющая деятельность клуба, зарегистрирована в России, и проблем с регистрацией новых игроков быть не должно.

Ожидается, что китайскую команду в ближайшие несколько дней пополнят около 20 новых игроков, которые составят костяк команды в следующем сезоне, большинство из них прошлый сезон провели в КХЛ в составе других клубов», – сообщил источник.