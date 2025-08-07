Михайлов о ребрендинге «Куньлуня»: «Не думаю, что смена имиджа повлияет на игру и задачи команды. Переезды с места на место – стратегия клуба, видимо»
Борис Михайлов высказался о ребрендинге «Куньлуня».
КХЛ ранее сообщила о смене названия «Куньлуня» на «Шанхайские Драконы».
«К участию китайского клуба в КХЛ отношусь нормально. А то, что они переезжают с места на место – стратегия клуба, видимо.
Не думаю, что смена имиджа и стиля как-то повлияет на игру и задачи команды. Дай бог, чтобы я ошибался. В любом случае говорить пока рано.
Некоторые команды уже закончили комплектацию, другие еще в процессе. Кто готов к сезону, увидим в первый месяц чемпионата», – сказал двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов.
«Шанхай Дрэгонс» о названии: «Дракон – символ силы, удачи и стремления к высшим целям. На старте играем в Петербурге, но курс задан на чарующий и футуристичный Шанхай»
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «ВсеПроСпорт»
