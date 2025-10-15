  • Спортс
  • Тренер «Амура» Гальченюк о 2+1 у Коротких со «Спартаком»: «Он опоздал на собрание на 30 секунд и не должен был играть. Игнат извинился, и команда его простила»
2

Тренер «Амура» Гальченюк о 2+1 у Коротких со «Спартаком»: «Он опоздал на собрание на 30 секунд и не должен был играть. Игнат извинился, и команда его простила»

Александр Гальченюк оценил игру Игната Коротких со «Спартаком».

В матче FONBET чемпионата КХЛ «Амур» дома оказался сильнее красно-белых (4:3). Коротких набрал 3 (2+1) очка, теперь на его счету 5+2 за 12 игр в текущем сезоне.

– Вы в победной раздевалке сказали Коротких: «Хорошо, что ты попал на игру». Что это значит?

– Ну и уши у вас… Дело в том, что он сегодня опоздал на собрание на 30 секунд. И я сказал, что он не играет. Он назвал причину, и тогда я сказал: «Как команда решит, так и будет, если простит тебя – играешь, я жду в тренерской».

Через пять минут он пришел, сказал, что команда его простила, а он извинился. Хорошо, что так получилось, – сказал главный тренер «Амура» Александр Гальченюк.

«Спартак» проиграл «Амуру», пропустив за 15 секунд до конца матча – 3:4. Дубакин забил решающий гол

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
