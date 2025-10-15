  • Спортс
  • Кемпе хочет остаться в «Лос-Анджелесе». Стороны обсуждали 9-10 млн долларов в год по новому контракту, но сумма может вырасти (Эллиотт Фридман)
2

Адриан Кемпе хочет остаться в «Лос-Анджелесе».

По информации инсайдера Sportsnet Эллиотта Фридмана, стороны обсуждали контракт со средней годовой зарплатой (кэпхитом) в диапазоне от 9 до 10 млн долларов, но с учетом бурного роста рынка, сумма может вырасти.

Действующий контракт 29-летнего форварда «Кингс» с кэпхитом 5,5 млн долларов заканчивается 30 июня 2026 года.

В прошлом сезоне Кемпе набрал 83 (39+44) очка за 87 матчей с учетом плей-офф. Всего на его счету 634 матча и 406 (196+210) очков за клуб в регулярных чемпионатах НХЛ.

Марек о возможном переходе Кемпе в «Эдмонтон» в 2026-м: «Он достоин денег, оставленных Макдэвидом. «Лос-Анджелес» рад бы его переподписать, но Адриану некуда спешить»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Sportsnet
logoАдриан Кемпе
Эллиотт Фридман
logoНХЛ
logoЛос-Анджелес
деньги
