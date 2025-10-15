Величкин про 4 игры Овечкина без голов: «Он, как бабочка, сядет на край штанги и сделает дело в нужный момент. Годы берут свое, но это ни о чем не говорит»

Геннадий Величкин прокомментировал безголевую серию Александра Овечкина.

40-летний капитан «Вашингтона » не забросил ни одной шайбы в текущем регулярном чемпионате, набрав 2 (0+2) очка за 4 игры при полезности «плюс 2».

«Вся эта статистика, прогнозы интересны журналистам и болельщикам. Поэтому все строят какие-то конспирологические теории. Уверен, для Саши и «Вашингтона» такой старт ни о чем не говорит. Все знают его силу, качества.

Минусы, конечно, есть. Все-таки годы берут свое. Природу же не обмануть. Но это совершенно никого не волнует. Они знают, что в самый нужный момент Овечкин , как бабочка, сядет на край штанги и сделает дело. Не нужно переживать, он достойно играет.

Несмотря на годы, он продолжает себя держать в форме. Он теперь не только рекордсмен по голам, но и один из рекордсменов лиги по возрасту.

Все нормально, болельщикам не надо об этом задумываться: побьет или не побьет он что-то. Просто надо наслаждаться игрой, кто любит Сашу или болеет за «Вашингтон», – сказал бывший вице-президент «Металлурга» Геннадий Величкин .

