«Адмирал» разгромил «Ладу» – 6:1. Гутик и Старков набрали по 4 очка

«Адмирал» крупно обыграл «Ладу» в матче FONBET чемпионата КХЛ.

Игра проходила во Владивостоке и завершилась со счетом 6:1 в пользу хозяев.

По 4 (2+2) очка в составе «Адмирала » набрали форварды Даниил Гутик и Степан Старков . Команда Леонида Тамбиева выиграла третий матч подряд.

Следующую игру «Адмирал» проведут дома 17 октября со «Спартаком», «Лада » в тот же день на выезде встретится с «Амуром».