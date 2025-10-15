0

«Адмирал» разгромил «Ладу» – 6:1. Гутик и Старков набрали по 4 очка

«Адмирал» крупно обыграл «Ладу» в матче FONBET чемпионата КХЛ.

Игра проходила во Владивостоке и завершилась со счетом 6:1 в пользу хозяев.

По 4 (2+2) очка в составе «Адмирала» набрали форварды Даниил Гутик и Степан Старков. Команда Леонида Тамбиева выиграла третий матч подряд.

Следующую игру «Адмирал» проведут дома 17 октября со «Спартаком», «Лада» в тот же день на выезде встретится с «Амуром».

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс’‘
