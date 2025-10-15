  • Спортс
  Салливан о «Рейнджерс» с 0 голов в 3 играх дома в сезоне: «Если продолжим создавать моменты такими же темпами, то начнем забивать. Наши игроки очень талантливы»
0

Салливан о «Рейнджерс» с 0 голов в 3 играх дома в сезоне: «Если продолжим создавать моменты такими же темпами, то начнем забивать. Наши игроки очень талантливы»

Майк Салливан высказался про 0 голов «Рейнджерс» в 3 играх дома в этом сезоне.

Клуб из Нью-Йорка ни разу не забил в Madison Square Garden в этом сезоне, уступив «Питтсбургу» (0:3), «Вашингтону» (0:1) и «Эдмонтону» (0:2). 

«Если мы продолжим создавать качественные моменты такими же темпами, то начнем забивать. 

Наши игроки очень талантливы. Просто сейчас у нас есть сложности с голами», – сказал главный тренер «Рейнджерс» после поражения от «Ойлерс». 

У «Рейнджерс» 0 голов в 3 подряд домашних матчах на старте сезона. Команда Салливана – 1-я в истории НХЛ с таким результатом

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
