  Николишина не забрали из списка отказов «Барыса». Форвард отправлен в фарм-клуб из чемпионата Казахстана
Николишина не забрали из списка отказов «Барыса». Форвард отправлен в фарм-клуб из чемпионата Казахстана

Иван Николишин отправлен в фарм-клуб «Барыса».

Ранее клуб поместил 29-летнего форварда в список отказов, откуда его не забрала ни одна другая команда FONBET чемпионата КХЛ.

Николишин был отправлен в «Номад», выступающий в чемпионате Казахстана. В турнире участвуют десять команд, фарм-клуб «Барыса» лидирует в таблице регулярного чемпионата.

В текущем сезоне экс-нападающий «Авангарда» провел 3 игры и набрал 1 (0+1) очко в КХЛ.

«Барыс» проиграл 6-й матч подряд. Команда Кравеца уступила «Сибири» по буллитам

Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал «Барыса»
