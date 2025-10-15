«Анахайм» побил рекорд посещаемости в игре с «Питтсбургом» – 17 622 зрителя. Арену заполнили на 102,6%

«Анахайм» побил рекорд посещаемости в игре с «Питтсбургом».

Это произошло в первой домашней игре регулярного чемпионата для «Дакс» (4:3).

Клуб объявил, что на матче присутствовали 17 622 зрителей. Предыдущий рекорд был установлен в марте 2013 года на игре с «Чикаго» – 17 610 человек.

Отметим, что заявленная вместимость Honda Center для хоккейных матчей составляет 17 174 зрителя. Таким образом, арена «Анахайма » была заполнена на 102,6%.

Крайдер забил 4 гола за 3 первых игры в «Анахайме». 34-летний форвард повторил рекорд клуба