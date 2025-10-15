  • Спортс
«Шанхай Дрэгонс» встретятся с «Динамо». Ждем всех на домашних играх против москвичей на «СКА Арене»!

«Шанхай» принимает «Динамо» Москва в домашних играх Фонбет Чемпионата КХЛ.

Игра пройдет в этот четверг, 16 октября, в 19:30, а следующая – 28 октября, в 19:30. Обе встречи пройдут на «СКА Арене».

После 14 игр «Шанхай» лидирует в Дивизионе Тарасова, имея 20 очков в активе. Москвичи же идут на четвертой строчке Дивизиона Тарасова, набрав 17 очков. Приходите поддержать драконов в домашних играх против «Динамо»!

Билеты на игры можно приобрести по ссылке.

Апелляция Игоря Григоренко на отстранение за допинг на 4 года на рассмотрении, сообщил CAS: «Стороны обмениваются заявлениями. Решение о проведении слушания появится на сайте»
9 минут назад
Фетисов о смене спортивного гражданства: «Не приветствую это, но спортсменов можно понять. Они бы не меняли гражданство, будь у них полный статус»
522 минуты назад
«Анахайм» побил рекорд посещаемости в игре с «Питтсбургом» – 17 622 зрителя. Арену заполнили на 102,6%
535 минут назад
Пасьянс + хоккей = идеальный перерыв. Проверите?
50 минут назадТесты и игры
Шуми Бабаев: «Добросовестный агент – это помощник игрока по жизни. Его задача – поиск команды и исправление ситуации в плане обмена. За другое не платят»
451 минуту назад
«Монреаль» почтил память Драйдена на церемонии перед игрой с «Сиэтлом». Экс-голкипер сборной Канады умер в сентябре
сегодня, 09:47Фото
КХЛ. «Спартак» играет с «Амуром», «Адмирал» примет «Ладу», «Локомотив» против ЦСКА, СКА встретится с «Нефтехимиком»
33сегодня, 09:15Live
Гавриков о возможном участии в Олимпиаде: «Панарин и Кучеров не были на Играх – было бы здорово. Любой международный турнир, лучшие против лучших – это супер»
сегодня, 09:31
Крайдер забил 4 гола за 3 первых игры в «Анахайме». 34-летний форвард повторил рекорд клуба
6сегодня, 09:02
Рябыкин о «Локомотиве»: «Чемпионам сложнее войти в новый чемпионат – и функционально, и ментально. Не все адаптировались к новой системе, направление работы понятно»
7сегодня, 08:50
Каменский о ситуации с голом СКА: «Грубейшая ошибка судьи, надо провести расследование. Надеемся, что больше такого не будет»
сегодня, 09:13
Стаал провел 900-й матч за «Каролину» – 4-й игрок в истории клуба с таким достижением. Больше только у Фрэнсиса, Уэсли и Эрика Стаала
1сегодня, 08:40
Рябыкин о словах Дементьева про эпизод с травмой Сергеева: «Реакция «Локомотива» – возмущение. Да, Плотников не шел «убивать», но нарушение крайне травмоопасное»
1сегодня, 07:55
Салливан о «Рейнджерс» с 0 голов в 3 играх дома в сезоне: «Если продолжим создавать моменты такими же темпами, то начнем забивать. Наши игроки очень талантливы»
сегодня, 07:25
Кофилд с дублем, вратарь «Эдмонтона» Скиннер с шатаутом против «Рейнджерс» и Айкел с дублем – звезды дня в НХЛ
1сегодня, 07:10
Вратарь «Каролины» Басси дебютировал в НХЛ в 27 лет. Он начал с победы, отразив 16 из 17 бросков «Сан-Хосе»
сегодня, 06:58
Малкин против «Анахайма»: 6-й ассист в сезоне, 3 броска, 1 хит и 20% на точке за 16:47
2сегодня, 06:35
«Миннесота» не забивала в равных составах в последних 3 матчах. Все 9 шайб с игры были заброшены в большинстве, у команды лучший % реализации в НХЛ (47,6)
3сегодня, 05:55
Юров против «Далласа»: 3 хита, 1 блок, 1 перехват и 17% на точке за 8:08 – минимальное время в «Миннесоте»
1сегодня, 05:40
Тарасенко сделал передачу в матче против «Далласа». У него 1 бросок и «минус 3» за 16:02 при 5:08 в большинстве
3сегодня, 05:30