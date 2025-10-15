«Шанхай Дрэгонс» встретятся с «Динамо». Ждем всех на домашних играх против москвичей на «СКА Арене»!

«Шанхай» принимает «Динамо» Москва в домашних играх Фонбет Чемпионата КХЛ.

Игра пройдет в этот четверг, 16 октября, в 19:30, а следующая – 28 октября, в 19:30. Обе встречи пройдут на «СКА Арене».

После 14 игр «Шанхай» лидирует в Дивизионе Тарасова, имея 20 очков в активе. Москвичи же идут на четвертой строчке Дивизиона Тарасова, набрав 17 очков. Приходите поддержать драконов в домашних играх против «Динамо»!

Билеты на игры можно приобрести по ссылке .