Десятков об 1:6 с «Адмиралом»: «Ладе» слишком тяжело даются голы. Результат предопределила игра спецбригад»
Павел Десятков прокомментировал поражение «Лады» от «Адмирала».
Тольяттинский клуб проиграл в матче FONBET чемпионата КХЛ со счетом 1:6.
«Игра спецбригад предопределила результат. В прошлых трех играх не пропускали в меньшинстве, казалось бы, наладили этот компонент и начали забивать в большинстве.
Сегодня слишком легко пропускали и слишком тяжело дается нам забивать шайбы», – сказал главный тренер «Лады» Павел Десятков.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
