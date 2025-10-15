Тамбиев о 6:1 с «Ладой»: «Эмоции захлестывали «Адмирал» – нахватали ненужных удалений, но пластались и жертвовали собой. Красавцы, справились»

Леонид Тамбиев прокомментировал победу «Адмирала» над «Ладой».

Матч FONBET чемпионата КХЛ завершился в пользу команды из Владивостока – 6:1.

– Решающее значение имела игра спецбригад, довольны сегодня игрой в большинстве. Эмоции захлестывали нас, много ненужных удалений нахватали. Ребята пластались в меньшинстве, красавцы, жертвовали собой и совершали много самоотверженных действий. Опасались, как скажется десятидневная пауза, но справились.

– Дебютировал Антон Школьный, хоть и сыграл мало. Планируете использовать его дальше?

– Оставим его в команде, посмотрим на его прогресс и развитие. Это наш воспитанник, давно смотрим за ним. Парень прогрессирует в «Тайфуне», ярко выделяется в молодежной команде. Даем шанс, все зависит от него, – сказал главный тренер «Адмирала » Леонид Тамбиев .

