  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Тамбиев о 6:1 с «Ладой»: «Эмоции захлестывали «Адмирал» – нахватали ненужных удалений, но пластались и жертвовали собой. Красавцы, справились»
0

Тамбиев о 6:1 с «Ладой»: «Эмоции захлестывали «Адмирал» – нахватали ненужных удалений, но пластались и жертвовали собой. Красавцы, справились»

Леонид Тамбиев прокомментировал победу «Адмирала» над «Ладой».

Матч FONBET чемпионата КХЛ завершился в пользу команды из Владивостока – 6:1.

– Решающее значение имела игра спецбригад, довольны сегодня игрой в большинстве. Эмоции захлестывали нас, много ненужных удалений нахватали. Ребята пластались в меньшинстве, красавцы, жертвовали собой и совершали много самоотверженных действий. Опасались, как скажется десятидневная пауза, но справились.

– Дебютировал Антон Школьный, хоть и сыграл мало. Планируете использовать его дальше?

– Оставим его в команде, посмотрим на его прогресс и развитие. Это наш воспитанник, давно смотрим за ним. Парень прогрессирует в «Тайфуне», ярко выделяется в молодежной команде. Даем шанс, все зависит от него, – сказал главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев.

Десятков об 1:6 с «Адмиралом»: «Ладе» слишком тяжело даются голы. Результат предопределила игра спецбригад»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
logoМатч ТВ
logoАдмирал
logoАнтон Школьный
logoЛада
logoЛеонид Тамбиев
logoТайфун
logoКХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Десятков об 1:6 с «Адмиралом»: «Ладе» слишком тяжело даются голы. Результат предопределила игра спецбригад»
сегодня, 13:26
Тамбиев о драке вратарей: «Это североамериканское шоу, не поддерживаю. У «Авангарда» есть Серебряков, который может отыграть 50 матчей. А у нас если Гуска сломается, кто играть будет?»
1 октября, 20:44
Тамбиев о драке вратарей: «Я это не приветствуют. Голкипер должен играть в воротах, а не драться»
91 октября, 16:47
Главные новости
Павел Лысенков: «Спронг и Мартин адекватно отреагировали на то, что Никитин не ставит их в состав. Мне сказали, что скандала нет»
3 минуты назад
Ротенберг о ФХР и ГК «РОЛЬФ»: «Рады соглашению с таким мощным партнером. Мы живем в не самое простое время, но это лишь дополнительный повод усиливать работу по развитию хоккея»
14 минут назад
ФХР и авторетейлер ГК «РОЛЬФ» объявили у сотрудничестве. Роман Ротенберг и Умар Кремлев подписали документ
435 минут назадФото
НХЛ. «Флорида» сыграет с «Детройтом», «Юта» примет «Калгари», «Сент-Луис» проведет матч с «Чикаго»
249 минут назад
Ротенберг об Овечкине в «Динамо»: «Хотим видеть Сашу в России, но не вправе решать за него. Мы вместе играли летом, он в прекрасной форме»
751 минуту назад
КХЛ. «Локомотив» сыграет с ЦСКА, СКА встретится с «Нефтехимиком», «Спартак» уступил «Амуру», «Адмирал» победил «Ладу»
9854 минуты назад
Георгиев может вернуться в КХЛ. Вратарем интересуются несколько клубов, права на него у «Спартака» (Hockey News Hub)
358 минут назад
Протас о шайбе «Тампе»: «Даже моя мама забила бы после такого паса. Макмайкл сделал все для меня, великолепная работа»
2сегодня, 14:36Видео
Ротенберг о Демидове: «Общался с Ваней в 7 утра, поздравил с заброшенной шайбой. Он всегда на связи, спрашивает и хочет развиваться»
13сегодня, 14:10
Николишина не забрали из списка отказов «Барыса». Форвард отправлен в фарм-клуб из чемпионата Казахстана
3сегодня, 13:56
Ко всем новостям
Последние новости
«Хоккей – гордость России, наша «Красная машина», символ воли к победе и командной работы. Это наш вклад в воспитание сильного и здорового поколения». Кремлев о ГК «РОЛЬФ» и ФХР
24 минуты назад
Десятков об 1:6 с «Адмиралом»: «Ладе» слишком тяжело даются голы. Результат предопределила игра спецбригад»
сегодня, 13:26
Тренер «Амура» Гальченюк о 2+1 у Коротких со «Спартаком»: «Он опоздал на собрание на 30 секунд и не должен был играть. Игнат извинился, и команда его простила»
2сегодня, 12:48
«Адмирал» разгромил «Ладу» – 6:1. Гутик и Старков набрали по 4 очка
2сегодня, 12:10
Томпсон о Уилсоне: «Душа и сердце «Вашингтона», он невероятен. Том может дать импульс команде, будь то мощный силовой или важный гол»
2сегодня, 11:29
Каменский о ситуации с голом СКА: «Грубейшая ошибка судьи, надо провести расследование. Надеемся, что больше такого не будет»
2сегодня, 09:13
«Шанхай Дрэгонс» встретится с «Динамо». Ждем всех на домашних играх против москвичей на «СКА Арене»!
сегодня, 09:00Реклама
Стаал провел 900-й матч за «Каролину» – 4-й игрок в истории клуба с таким достижением. Больше только у Фрэнсиса, Уэсли и Эрика Стаала
2сегодня, 08:40
Рябыкин о словах Дементьева про эпизод с травмой Сергеева: «Реакция «Локомотива» – возмущение. Да, Плотников не шел «убивать», но нарушение крайне травмоопасное»
2сегодня, 07:55
Салливан о «Рейнджерс» с 0 голов в 3 играх дома в сезоне: «Если продолжим создавать моменты такими же темпами, то начнем забивать. Наши игроки очень талантливы»
1сегодня, 07:25