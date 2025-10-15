  • Спортс
Каменский о ситуации с голом СКА: «Грубейшая ошибка судьи, надо провести расследование. Надеемся, что больше такого не будет»

Валерий Каменский прокомментировал ошибку судей в игре СКА с «Автомобилистом».

В матче FONBET КХЛ арбитры засчитали гол армейцев, хотя шайба попала в ворота, порвав сетку с внешней стороны. Позднее КХЛ принесла извинения и сообщила, что судья видеоповторов пожизненно отстранен от работы на матчах лиги.

– Можно ли переиграть матч? Нужно смотреть регламент. По-моему, нельзя. По мне, матч состоялся. Ошибка арбитра, он понес за это наказание. Поэтому идем дальше. Не слишком ли сурово? Ну а как. Команда не получила два очка. Будем думать дальше. Суровое, а как. Вы как считаете?

– Человеку можно дать второй шанс.

– Думаю, время пройдет и можно будет по-новому рассмотреть этот вопрос. А сейчас, конечно, надо, чтобы таких ошибок не было. Тем более при сегодняшней аппаратуре можно было спокойно посмотреть и увидеть. Первое решение правильное, а там будет видно.

– То есть судья может быть реабилитирован?

– Наверняка он будет подавать апелляцию или [просить] прощения. Всегда есть диалог, который можно рассмотреть. По сегодняшней ситуации он совершил грубейшую ошибку. На моей памяти такого не было. Почему шокировало? Наверное, просто ошибка есть ошибка. От невнимательности наверное. Такие ошибки случаются.

Естественно, надеемся, что больше такого не будет. Просто не надо делать из этого какую-то трагедию. Бывает в жизни все. Мало ли какие обстоятельства были. Надо провести расследование, почему он ошибся, – сказал вице-президент по развитию КХЛ Валерий Каменский.

Главный арбитр КХЛ о ситуации с голом СКА: «Случай редкий, один из тысячи. Главное, что мы не скрываем свои ошибки. Будем модернизировать техническую часть этой истории»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Спорт-Экспресс»
