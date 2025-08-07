«当他选择自己的新名字时». «Металлург» роликом из «Друзей» отреагировал на новое название китайского клуба КХЛ

«Металлург» отреагировал на ребрендинг китайского клуба КХЛ.

Сегодня «Куньлунь » объявил о смене названия на «Шанхай Дрэгонс». Команда выступает в Фонбет Чемпионате КХЛ с сезона-2016/17. До 2020 года клуб проводил домашние игры в Китае: Пекине, Шэньчжэне и Шанхае.

Ранее стало известно, что китайская команда в новом сезоне будет проводить домашние матчи на «СКА-Арене» в Санкт-Петербурге. Прошлый сезон клуб провел в Мытищах.

«Металлург» опубликовал ролик с кадрами из сериала «Друзья», оставив подпись на китайском языке.

«当他选择自己的新名字时 (когда он выбрал себе новое имя – Спортс”), – говорится в сообщении «Металлурга ».