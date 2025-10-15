Жамнов о 3:4 с «Амуром»: «Спартак» вышел сонным и наделал ошибок – на две игры хватит. Ребята молодцы, бились до конца»

Алексей Жамнов прокомментировал поражение «Спартака» от «Амура».

Матч FONBET чемпионата КХЛ проходил в Хабаровске и завершился победой хозяев (4:3). Решающую шайбу красно-белые пропустили за 15 секунд до конца основного времени.

«Наделали ошибок столько, что на две игры хватит. Много брака было в передачах. Было видно, что вышли сонными немножко. Потом проснулись, но входить в игру уже было тяжеловато.

Ребята молодцы, бились до конца, но ошибки… Их совершают все», – сказал главный тренер «Спартака » Алексей Жамнов .