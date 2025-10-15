Ротенберг о детском хоккее: «Можем провести турниры в Стамбуле, Абу‑Даби и Сочи. Пригласим команды из США и Канады, можем опереться на матчи с Беларусью и Казахстаном»

Роман Ротенберг заявил, что хочет создать детский турнир с участием США и Канады.

Ранее Федерация хоккея России назвала расширенный состав «России 25» на Кубок Первого канала. Турнир пройдет в Новосибирске с 11 по 14 декабря, команду возглавит Ротенберг.

– Вы будете в Новосибирске подписывать договор с одной из хоккейных стран – как раньше подписывали соглашения с Турцией, Эмиратами, Индией?

– Процесс переговоров идет ежедневно. Мы хотим начать с детско‑юношеского хоккея. Можем провести турниры в Стамбуле, в Абу‑Даби, в Сочи. Участниками могут быть все желающие.

Мы обязательно пригласим команды из США, Канады и других стран. Пригласим своих братьев из Беларуси и Казахстана – на матчи с ними мы всегда можем опираться, – сказал главный тренер «России 25» Роман Ротенберг .