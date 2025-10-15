Рябыкин о словах Дементьева про эпизод с травмой Сергеева: «Реакция «Локомотива» – возмущение. Да, Плотников не шел «убивать», но нарушение крайне травмоопасное»

В «Локомотиве» возмущены словами агента Плотникова о травме Андрея Сергеева.

Об этом заявил ассистент главного тренера клуба из Ярославля Дмитрий Рябыкин.

– Много обсуждений в прессе вызвала тяжелая травма вашего ведущего защитника Андрея Сергеева в столкновении у борта с капитаном СКА Сергеем Плотниковым. Лидер обороны «Локомотива» может пропустить весь сезон?

– Пока прогнозы неутешительные. Травма верхней части тела.

Надо отдать Андрею должное – вчера он смог прийти на арену и в роли зрителя поддержать команду в непростой период. Боец и профессионал!

– Агент Плотникова недавно заявил, что нарушения в том эпизоде фактически не было – рекомендовал чуть ли не отменить двухматчевую дисквалификацию. Ваша реакция?

– Реакция нашей команды – возмущение. Если ты – профессионал, то нужно в первую очередь уважать и любить хоккей, тем более что в такой тяжелой ситуации может оказаться и твой клиент. Это мой комментарий к словам защитника Плотникова.

Если говорить о профессиональной оценке, то Плотников сначала ударил Сергеева клюшкой в спину, а потом привез на борт. Да, форвард не шел, что называется, «убивать», но все равно это крайне травмоопасное нарушение в самой травмоопасной точке, которое не могло не привести к дисквалификации.

Слава Богу, мы избежали худшего варианта, при котором можно было и завершить карьеру, – сказал Рябыкин.