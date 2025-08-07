Плющев о ребрендинге «Куньлуня»: «Китайцы остаются в КХЛ в соответствии с регламентом, никаких нарушений нет. СКА, например, тоже меняет логотип и внутреннюю систему»

Владимир Плющев высказался о ребрендинге «Куньлуня».

КХЛ ранее сообщила о смене названия «Куньлуня» на «Шанхайские Драконы».

– Как относитесь к ребрендингу «Куньлуня»?

– Есть генеральные спонсоры команды, которые определяют ее назначение. Говорить можно что угодно.

СКА, например, тоже меняет логотип и внутреннюю систему. Китайцы остаются в КХЛ в соответствии с регламентом лиги. Никаких нарушений нет.

Где они будут играть? Наверное, уже сверстано все. На этот сезон команда переезжает в Санкт-Петербург, а что будет впоследствии, я сказать не могу, – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.

«Шанхай Дрэгонс» о названии: «Дракон – символ силы, удачи и стремления к высшим целям. На старте играем в Петербурге, но курс задан на чарующий и футуристичный Шанхай»