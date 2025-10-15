Томпсон о Уилсоне: «Душа и сердце «Вашингтона», он невероятен. Том может дать импульс команде, будь то мощный силовой или важный гол»

Логан Томпсон назвал Тома Уилсона душой и сердцем «Вашингтона».

31-летний форвард набрал 3 (1+2) очка в матче регулярного чемпионата против «Тампы» (3:2 ОТ). В этом сезоне у него 2+3 за 4 игры при полезности «плюс 3».

«Уилсон невероятен. Я много раз говорил, что он – душа и сердце нашей команды. Когда у нас не лучший старт, Том может дать импульс, будь то мощный силовой или важный гол.

Сегодня он сыграл огромную роль», – сказал голкипер «Вашингтона » Логан Томпсон .

Овечкин не забил в первых 4 играх на старте сезона НХЛ и повторил личный антирекорд