Томпсон о Уилсоне: «Душа и сердце «Вашингтона», он невероятен. Том может дать импульс команде, будь то мощный силовой или важный гол»
Логан Томпсон назвал Тома Уилсона душой и сердцем «Вашингтона».
31-летний форвард набрал 3 (1+2) очка в матче регулярного чемпионата против «Тампы» (3:2 ОТ). В этом сезоне у него 2+3 за 4 игры при полезности «плюс 3».
«Уилсон невероятен. Я много раз говорил, что он – душа и сердце нашей команды. Когда у нас не лучший старт, Том может дать импульс, будь то мощный силовой или важный гол.
Сегодня он сыграл огромную роль», – сказал голкипер «Вашингтона» Логан Томпсон.
Овечкин не забил в первых 4 играх на старте сезона НХЛ и повторил личный антирекорд
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
