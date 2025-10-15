Стаал провел 900-й матч за «Каролину» – 4-й игрок в истории клуба с таким достижением. Больше только у Фрэнсиса, Уэсли и Эрика Стаала

Джордан Стаал провел 900-й матч за «Каролину».

Юбилейной для 37-летнего форварда стала игра регулярного чемпионата НХЛ против «Сан-Хосе» (5:1).

Стаал – четвертый игрок в истории «Каролины» и «Хартфорда» с таким достижением. Он присоединился к Рону Фрэнсису (1186), Глену Уэсли (913) и своему брату Эрику Стаалу (909).

Нападающий перешел в «Харрикейнс » из «Питтсбурга» летом 2012 года. На тот момент он провел 431 игру в регулярках НХЛ.