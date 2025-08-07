«Шанхай Дрэгонс» о названии: «Дракон – символ силы, удачи и стремления к высшим целям. На старте играем в Петербурге, но курс задан на чарующий и футуристичный Шанхай»

Китайская команда КХЛ высказалась о смене названия перед новым сезоном.

Ранее «Куньлунь Ред Стар» объявил о смене названия на «Шанхай Дрэгонс».

Команда выступает в Фонбет Чемпионате КХЛ с сезона-2016/17. До 2020 года клуб проводил домашние игры в Китае: Пекине, Шэньчжэне и Шанхае.

Ранее стало известно, что китайская команда в новом сезоне будет проводить домашние матчи на «СКА-Арене» в Санкт-Петербурге. Прошлый сезон клуб провел в Мытищах.

«Шанхай Дрэгонс» – это не просто ребрендинг, это целая философия. Наследник «Куньлунь Ред Стар » начинает новую главу своей истории – с новым брендом, новыми цветами, новой командой и большими планами.

Почему «Драконы»? Отвечаем. Дракон – символ силы, удачи и стремления к высшим целям. В китайской культуре он легендарный небесный покровитель Востока. А в России этот образ вызывает уважение и восхищение. Он вам не маскот, а настоящий архетип, который задает стандарт всему клубу – от собственно нашей любимой игры с шайбой до маркетинга.

Цвета бренда – яркие, фирменные, уникальные для КХЛ:

Красный – энергия, страсть и, разумеется, Китай. Вы же наш флаг видели?

Императорский желтый – цвет власти и благородства.

Бирюзовый – символ весны, Востока и новой надежды. Это все о нас.

Каждый элемент визуального стиля подчеркивает культурный код клуба. Это необъявленный манифест современного Китая на хоккейной арене.

Где играем? На старте – в Санкт-Петербурге, одном из самых красивых городов мира на самой большой его хоккейной арене. Однако наше новое имя не оставляет сомнений: курс задан на чарующий и футуристичный Шанхай.

Shanghai Dragons – это буквально культурный мост между Китаем и Россией, между Востоком и Западом. Совпадение? Мы так не думаем: Шанхай и Санкт-Петербург – города-побратимы уже почти полвека.

Мы строим не просто команду. Мы создаем хоккейный проект нового уровня – с большими амбициями и китайским характером», – говорится в сообщении клуба.