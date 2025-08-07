Каменев о Никитине: «Для ЦСКА огромный плюс, что клуб вернул такого тренера. После назначения он позвонил, сказал, что ждет меня»

Владислав Каменев высказался о назначении Игоря Никитина тренером ЦСКА.

15 марта стало известно , что Каменев сдал положительный допинг-тест на мельдоний. Форвард ЦСКА был временно отстранен.

— Игорь Никитин возглавил ЦСКА. Уже успели пообщаться?

— Да, после назначения Игорь Валерьевич позвонил. Мы обменялись парой фраз, он выразил мне поддержку и сказал, что ждет меня.

— А в целом, что думаешь о его назначении?

— Для ЦСКА огромный плюс, что клуб вернул такого тренера обратно. Я правда очень рад, что Никитин теперь главный тренер ЦСКА, – сказал нападающий ЦСКА Владислав Каменев.