Бабаев о будущем Голышева в «Автомобилисте» и допинге у Каменева и Седова: «У Анатолия другая ситуация. Ждем решения, от этого зависит все»

Шуми Бабаев высказался о будущем Анатолия Голышева в «Автомобилисте».

Ранее стало известно , что 30-летний форвард временно отстранен за положительную допинг-пробу, сданную после одного из матчей регулярного чемпионата.

– ЦСКА, судя по всему, в следующем сезоне не рассчитывает на Каменева и Седова, которых обвиняют в употреблении допинга. Какая ситуация с Голышевым, есть ли шансы, что мы увидим Анатолия в КХЛ уже в следующем сезоне?

– Это разные ситуации. Мы ждем решения, все от этого зависит.

– Есть ли шансы на то, что Голышев, в отличие от Каменева и Седова, примет участие в следующем сезоне КХЛ?

– Это я не комментирую, там у Анатолия совсем другая ситуация, – заявил агент Шуми Бабаев , представляющий интересы Голышева.

«Автомобилист» о допинг-пробе Голышева: «Ожидаем полного выяснения всех обстоятельств дела со стороны анти-допинговых органов»