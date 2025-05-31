Губерниев о ЦСКА: «Есмантович не справляется с обязанностями. С таким менеджментом они так и будут везти тачку поражений, еще и странная история с мельдонием»

Дмитрий Губерниев отрицательно оценил работу президента ЦСКА Игоря Есмантовича.

Московский клуб вылетел в первом раунде Кубка Гагарина, уступив минскому «Динамо» 2-4 в серии. По ходу прошедшего сезона два игрока армейцев, Владислав Каменев и Никита Седов , сдали положительный тест на мельдоний.

– За какими клубами следите?

– Мне нравится, что в Москве бурный хоккей. Прежде всего, я говорю про «Динамо» и «Спартак», а в ЦСКА в очередной раз мы видим проблему с менеджментом. Я считаю, что Игорь Есмантович не справляется со своими обязанностями.

– В ЦСКА нужны перемены?

– Давно назрели. Но с таким менеджментом они так и будут везти тачку поражений. Еще и странная история с мельдонием. Это к вопросу о том, что организация хозяйства в клубе так себе, – сказал комментатор Дмитрий Губерниев .