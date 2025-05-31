Губерниев о ЦСКА: «Есмантович не справляется с обязанностями. С таким менеджментом они так и будут везти тачку поражений, еще и странная история с мельдонием»
Дмитрий Губерниев отрицательно оценил работу президента ЦСКА Игоря Есмантовича.
Московский клуб вылетел в первом раунде Кубка Гагарина, уступив минскому «Динамо» 2-4 в серии. По ходу прошедшего сезона два игрока армейцев, Владислав Каменев и Никита Седов, сдали положительный тест на мельдоний.
– За какими клубами следите?
– Мне нравится, что в Москве бурный хоккей. Прежде всего, я говорю про «Динамо» и «Спартак», а в ЦСКА в очередной раз мы видим проблему с менеджментом. Я считаю, что Игорь Есмантович не справляется со своими обязанностями.
– В ЦСКА нужны перемены?
– Давно назрели. Но с таким менеджментом они так и будут везти тачку поражений. Еще и странная история с мельдонием. Это к вопросу о том, что организация хозяйства в клубе так себе, – сказал комментатор Дмитрий Губерниев.
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Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «РБ Спорт»
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