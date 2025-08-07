Пожар в СКК имени Блинова в Омске потушен. В здании, вероятно, загорелся пеноплекс

Пожар в СКК имени Блинова в Омске потушен.

Как сообщает NGS55.ru, здание уже не горит, дыма не видно, рядом с комплексом стоит пожарная машина.

По словам строителей, которые работают в СКК, в здании загорелся пеноплекс, огонь сразу же потушили.

В МЧС подтвердили факт пожара, но причины возгорания пока не озвучили.

Напомним, в Омске ранее стартовал проект по восстановлению СКК им. Блинова, который не эксплуатировался с 2016 года.

Генеральный директор «Авангарда» Герман Чистяков сообщал , что после ремонта на арене будут выступать «Омские Крылья», а также волейбольная команда «Омичка».