«Барыс» договорился о контракте с Эмилем Галимовым на год (Metaratings)

«Барыс» договорился о подписании контракта с нападающим Эмилем Галимовым.

Как сообщает Metaratings, срок соглашения будет рассчитан на один год. В ближайшее время о сделке будет объявлено официально.

В прошлом сезоне Эмиль Галимов играл за «Авангард ». На счету 33-летнего форварда 16 матчей в регулярном чемпионате и плей-офф и 8 (4+4) очков при показателе полезности «-4».