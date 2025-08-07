«Барыс» договорился о контракте с Эмилем Галимовым на год (Metaratings)
«Барыс» договорился о подписании контракта с нападающим Эмилем Галимовым.
Как сообщает Metaratings, срок соглашения будет рассчитан на один год. В ближайшее время о сделке будет объявлено официально.
В прошлом сезоне Эмиль Галимов играл за «Авангард». На счету 33-летнего форварда 16 матчей в регулярном чемпионате и плей-офф и 8 (4+4) очков при показателе полезности «-4».
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Metaratings.ru
