Быков о Захаркине: «Поможет СКА своими знаниями и навыками, приведет клуб к новым вершинам. Желаю удачи другу и коллеге»
Вячеслав Быков положительно высказался о возвращении Игоря Захаркина в СКА.
Ранее специалист был назначен на пост советника генерального директора петербургского клуба. Захаркин уже работал в СКА. Он был старшим тренером в сезоне-2014/15, когда команда впервые выиграла Кубок Гагарина.
«Хочу пожелать удачи моему другу и коллеге Игорю Захаркину, с которым я имел честь работать в разных коллективах.
Игорь Владимирович поможет СКА своими знаниями и навыками и приведет клуб к новым вершинам», – сказал бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Liveresult
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости