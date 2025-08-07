Быков о Захаркине: «Поможет СКА своими знаниями и навыками, приведет клуб к новым вершинам. Желаю удачи другу и коллеге»

Вячеслав Быков положительно высказался о возвращении Игоря Захаркина в СКА.

Ранее специалист был назначен на пост советника генерального директора петербургского клуба. Захаркин уже работал в СКА . Он был старшим тренером в сезоне-2014/15, когда команда впервые выиграла Кубок Гагарина.

«Хочу пожелать удачи моему другу и коллеге Игорю Захаркину, с которым я имел честь работать в разных коллективах.

Игорь Владимирович поможет СКА своими знаниями и навыками и приведет клуб к новым вершинам», – сказал бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков.