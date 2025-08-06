  • Спортс
  • Ларионов о двусторонке СКА: «В хоккей играют головой, ноги – лишь инструмент. Сделаем акцент, чтобы ребята могли это понимать. Свобода творчества будет, но главное – рабочая этика, наверное»
Ларионов о двусторонке СКА: «В хоккей играют головой, ноги – лишь инструмент. Сделаем акцент, чтобы ребята могли это понимать. Свобода творчества будет, но главное – рабочая этика, наверное»

Игорь Ларионов рассказал об требованиях на двусторонних играх СКА.

– Сегодня фактически игровой день, первая двусторонка. Утром – раскатка, вечером – игра. Не секрет, что игрокам больше нравится играть, чем тренироваться. Есть ли воодушевление в связи с этим?

– Я бы не сказал, что это раскатка, потому что довольно-таки была жесткая нагрузка в зале у одной группы. И дальше у них был лед. У второй группы был зал и теперь лед. Поэтому на раскатку совсем не похоже, потому что это была очень интенсивная 45-минутная тренировка.

Самое важное для хоккеиста – это игра. Самая важная оценка каждого игрока – это когда ты смотришь в игре на те решения, на те вещи, которые мы хотим видеть; те маленькие детали, нюансы игры, которые можем сейчас посмотреть, подправить.

Главное, чтобы мы понимали, что мы можем вытащить из каждого игрока: возможно, то, что у них было, но они не могли показать. В этом плане, конечно, будет свобода творчества. Но и в то же время, наверное, главное – это рабочая этика.

И, конечно, та игра, которую мы хотим видеть: это быстрый хоккей, который должен быть гибридным. Мы играем в атаке, мы играем в обороне. И, конечно, здесь будет акцент на том, чтобы ребята могли понимать: в хоккей играют головой, а ноги – это лишь инструмент, – сказал главный тренер СКА Игорь Ларионов. 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: сайт СКА
