Вайсфельд о Кравцове в «Ванкувере»: «У него мечта попасть в НХЛ, видимо, такое упорство вызывает уважение. В «Тракторе» мог бы получать значительно большие деньги»

Леонид Вайсфельд прокомментировал переход Виталия Кравцова в «Ванкувер».

Ранее стало известно , что «Кэнакс» согласовали двусторонний контракт с нападающим сроком на один год.

«Я очень надеюсь на то, что Кравцов повзрослел. Искренне желаю ему успеха. Для меня это игрок, который до сих пор не реализовал свой талант. Виталий уехал на маленький контракт, в «Тракторе » он мог бы получать значительно большие деньги.

Видимо, у него есть мечта попасть в НХЛ . Такое упорство вызывает уважение. Я совершенно искренне хочу, чтобы у него все получилось», – сказал бывший генменеджер клубов КХЛ .