Сушинский про Кравцова в «Ванкувере»: «Если клуб НХЛ дает контракт, думаю, туда поехал бы любой хоккеист. Здесь сейчас совсем тяжело с оплатой труда»

Максим Сушинский прокомментировал переход Виталия Кравцова в «Ванкувер».

Ранее стало известно , что «Кэнакс» согласовали однолетний двусторонний контракт с 25-летним нападающим, выступавшим за «Трактор».

– Как оцениваете перспективы Кравцова в «Ванкувере»?

– Надеюсь, Кравцов сможет заиграть в НХЛ, он повзрослел и провел очень хороший сезон в КХЛ.

– Многие критиковали Кравцова за многократные попытки заиграть в НХЛ и последующие возвращения в КХЛ. Как вы относитесь к желанию Виталия пятый раз в карьере заиграть в НХЛ?

– Если есть шанс и клуб НХЛ дает контракт, думаю, туда поехал бы любой хоккеист. Тем более здесь сейчас совсем тяжело с оплатой труда, – сказал бывший нападающий сборной России Максим Сушинский.