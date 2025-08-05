Кравцов вернулся в «Ванкувер» из «Трактора». Контракт – на год
Виталий Кравцов вернулся в «Ванкувер».
Генеральный менеджер Патрик Альвин объявил, что «Кэнакс» согласовали двусторонний контракт с нападающим.
Срок соглашения рассчитан на один год.
В прошлом сезоне нападающий Виталий Кравцов провел 66 матчей в регулярке Фонбет Чемпионата КХЛ в составе «Трактора» и набрал 58 (27+31) очков. В 19 матчах плей-офф у него 6 шайб и 1 передача.
Кравцов ранее уже играл в НХЛ за «Рейнджерс» и «Ванкувер». Всего он провел 64 матча в лиге и набрал 12 (6+6) баллов.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: соцсеть «Ванкувера»
