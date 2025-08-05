42

Кравцов вернулся в «Ванкувер» из «Трактора». Контракт – на год

Виталий Кравцов вернулся в «Ванкувер».

Генеральный менеджер Патрик Альвин объявил, что «Кэнакс» согласовали двусторонний контракт с нападающим.

Срок соглашения рассчитан на один год. 

В прошлом сезоне нападающий Виталий Кравцов провел 66 матчей в регулярке Фонбет Чемпионата КХЛ в составе «Трактора» и набрал 58 (27+31) очков. В 19 матчах плей-офф у него 6 шайб и 1 передача.

Кравцов ранее уже играл в НХЛ за «Рейнджерс» и «Ванкувер». Всего он провел 64 матча в лиге и набрал 12 (6+6) баллов.

