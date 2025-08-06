Кравцов о «Тракторе»: «Однажды черно-белый – навсегда черно-белый. Играть за Челябинск – не просто честь, это мечта. Спасибо болельщикам, руководству и клубу»

Виталий Кравцов поблагодарил руководство и болельщиков «Трактора».

Ранее стало известно , что 25-летний нападающий согласовал контракт с «Ванкувером ».

«Челябинск! 🖤🤍

Прежде всего – спасибо вам, болельщики. Вы невероятные. Та атмосфера, которую вы создаете – на арене, вокруг нее, во всем городе и даже за его пределами – это невозможно передать словами.

Быть частью этого, выходить на лед в черно-белой форме, ощущать вашу поддержку – это не просто честь, это мечта. Мечта каждого мальчишки, который когда-то с замиранием сердца надевал джерси «Трактора ».

Спасибо клубу и руководству – за ту колоссальную работу, которую вы делаете каждый день. Вы создали место, где хочется быть, команду, за которую хочется сражаться.

Огромная благодарность нашему персоналу – всем, кто трудится на арене и вне ее. Вы душа этой команды. Вы наше сердце.

Спасибо тренерскому штабу и каждому из моих партнеров. Мы стали единым целым. Мы сделали шаг вперед. От всей души и сердца, я говорю «Спасибо».

Однажды черно-белый – навсегда черно-белый. И, конечно же, [спасибо] нашей SMM-компашке, вы легенды!» – написал Виталий Кравцов .